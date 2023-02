La storia di amore tra Shari e Salmo, la verità della cantante

Le dichiarazioni di Shari sulla presunta relazione con Salmo.

Salmo e Shari sono la nuova coppia dell’anno? in realtà le cose non stanno così. Poco tempo fa e soprattutto con il Festival di Sanremo si è vociferato sulla presunta relazione di amore che intercorrebbe tra il rapper di Olbia e la cantante friulana di “Egoista”, nonché concorrente alla kermesse musicale appena conclusa.

Tra i due invece non c’è altro che un rapporto soltanto lavorativo. A svelarlo è proprio lei, la quale ha spiegato che tra la giovane e Salmo c’è soltanto un’amicizia. L’artista olbiese è ancora legato alla sua storica fidanzata Greta Menardo, surfista di 25 anni con la quale ha una relazione da tre anni. Shari e Salmo erano stati avvistati in vacanza insieme più volte, ritraendosi insieme sui social. Proprio da qui sono nati i numerosi gossip, ma la cantante friulana non era stata subito riconosciuta perché la sua fama è stata raggiunta solo grazie al Festival di Sanremo.

Tuttavia, Salmo è molto riservato per quanto concerne le relazioni personali e infatti non si è espresso nemmeno riguardo ai pettegolezzi sulla presunta love story con Shari. Il rapper olbiese non ha né smentito né confermato i gossip ed è stata proprio la cantante a dire la sua e smentire le voci. Lo ha fatto in un’intervista rilasciata dal settimanale F, dove ha detto: “È il mio produttore (Salmo ndr), lo considero famiglia, oltre che un grandissimo artista. Mi fa arrabbiare che la mia musica e tutto il mio impegno siano oscurati dal chiacchiericcio di un flirt: siamo amici, lavoriamo insieme, ma non c’è nessun gossip”.