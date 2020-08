La vigilia di Ferragosto a San Pantaleo il concerto di Mario Biondi

Il concerto di Mario Biondi.

Mario Biondi, uno dei cantanti più raffinati della scena musicale italiana e internazionale, terrà un concerto il 14 agosto, vigilia di Ferragosto, a Li Neuli Country Club, nell’esclusivo parco privato vicino a San Pantaleo.

Interprete originale del soul, dotato di una voce calda, profonda e sensuale, Mario Biondi – con all’attivo 9 album – sarà il protagonista assoluto della serata. Si partirà alle ore 20 con la cena di gala. Alle ore 22 e 30 sarà possibile l’ingresso nel bar e alle ore 22 e 45 comincerà il concerto, che durerà per oltre un’ora.

Così come Biondi è impegnato a sostenere Amnesty International nella difesa dei diritti umani nel mondo, Li Neuli, nella sua mission aziendale, dà sempre molto peso all’impatto sociale delle sue scelte. “Quest’anno il concerto di Biondi vuole essere più un atto di responsabilità verso la destinazione e la comunità locale che l’organizzazione della solita serata per Ferragosto – dice Stefano Cuoco, alla guida del progetto fin dall’acquisizione della proprietà insieme ad un ristretto gruppo di imprenditori e gestore della struttura – . È un anno difficile sotto molti punti di vista e in tanti hanno tirato i remi in barca. Proprio per questo, prendendoci dei rischi economici, organizziamo un evento unico nel suo genere. Vogliamo che anche questa stagione possa lasciare memorie positive sia a chi ci vive in Gallura, sia ai turisti presenti nel nostro territorio”.

Un evento nel verde e in sicurezza. Li Neuli Country Club è in un parco privato di 7 ettari in cui sono stati già realizzati grandi eventi sociali, come la serata Unicef dell’estate 2019. Il concerto di Mario Biondi sarà in stile teatrale, con il palco immerso nel verde ed i tavoli della cena saranno subito sotto lo spazio in cui il cantante e la sua band si esibiranno. Ciascun ospite avrà il suo spazio comodo e sicuro, nel pieno rispetto delle nuove regole. C’è la possibilità di prenotare anche tavolini e divani al bar, oltre che quella di entrare solo al concerto restando in piedi. Zone diverse, ampi spazi e possibilità per tutte le tasche.

