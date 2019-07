Fermato dalla Guardia costiera.

Attenzione alta da parte degli uomini dell’Ufficio circondariale marittimo nei confronti delle attività illecite per la tutela della sicurezza della balneazione e delle risorse della regione Sardegna.

L’attività svolta dagli uomini in divisa bianca di Golfo Aranci, al comando di Angelo Filosa, ha riguardato il recupero di alcuni sassi con impronte fossili. La segnalazione è giunta da parte della Security portuale dove un turista stava portando via come souvenir alcuni sassi con delle bellissime impronte di conchiglie fossili, probabilmente risalenti all’epoca in cui l’isola della Sardegna è emersa dai mari per via dello scontro tra le placche tettoniche.

Il turista ha ammesso di averle prelevate da Capo Testa, senza immaginare il danno che stava apportando al patrimonio storico-naturalistico sardo. L’invito della Guardia Costiera è quello di imparare ad apprezzare le bellezze naturali senza depredarne le risorse. Nei confronti del trasgressore una sanzione di 1.000 euro.

(Visited 319 times, 350 visits today)