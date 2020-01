Vandali in azione in periferia a Olbia.

Murta Maria nel mirino dei vandali. Non è la prima volta vedere vandali in azione nei quartieri periferici di Olbia. E ancora una volta, residenti stanchi e indignati per la situazione.

Qualcuno parla di una banda di adolescenti che si divertono addirittura a lanciare sassi verso l’abitazione di una donna in condizioni poco agiate. Oppure di ragazzi “annoiati” che si divertono a danneggiare cassette postali.

Qualcun altro si chiede dove siano le famiglie di questi ragazzi, che pare fossero abituali a queste azioni.

