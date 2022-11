Donna scomparsa da Olbia.

Momenti di apprensione a Olbia per la scomparsa di Gavina Fiori. E’ la sorella a darne l’allarme dal momento che non ha più notizie della donna da ieri pomeriggio.

La donna si è allontanata con la sua auto. “Da ieri pomeriggio non abbiamo notizie di mia sorella, si chiama Gavina, ha una punto bianca (modello come in foto) targa Dr256zl – è l’appello della sorella sui social -. Se qualcuno l’avesse vista mi può contattare al 393 5408793. Condividete grazie”.

