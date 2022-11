A Olbia la colletta alimentare della Caritas diocesana.

Domani, in occasione della VI Giornata mondiale dei poveri, in programma domenica 13 novembre, la Caritas diocesana di Tempio-Ampurias ha organizzato una colletta alimentare nei supermercati di Olbia, Tempio, La Maddalena e Viddalba, che sono le sedi delle quattro cittadelle della Carità.

“Tutte le parrocchie sono chiamate ad animare questa giornata, – ha affermato il direttore, il diacono Domenico Ruzzitu – perché nessun povero venga lasciato solo. La situazione attuale è drammatica e come Chiesa siamo chiamati a coinvolgere istituzioni e associazioni varie, per costruire ponti, collaborazioni, creando una rete umanitaria che ci permetta di camminare accanto a tantissime persone e famiglie che non riescono a soddisfare le necessità primarie della vita: alimenti, energia, gas, affitti, spese sanitarie e farmaci. Gesù ci ha detto che i poveri li avremo sempre con noi. Come comunità cristiana siamo chiamati ad accoglierli dentro di noi. Dobbiamo lasciarci coinvolgere e compromettere e non restare indifferenti di fronte a tale povertà”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui