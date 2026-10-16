Scuole sicure e più fondi, gli studenti di Olbia scendono in piazza

Scuole sicure e più fondi, gli studenti di Olbia scendono in piazza

16 Ottobre 2026

di Pietro Serra

La protesta degli studenti nel centro di Olbia.

Un corteo per chiedere scuole più sicure, strutture adeguate e maggiori investimenti nell’istruzione. Questa mattina gli studenti delle scuole superiori di Olbia sono scesi in strada, aderendo alla giornata di mobilitazione studentesca nazionale, per denunciare le criticità del sistema scolastico e chiedere risposte concrete alle istituzioni. La manifestazione è partita dal liceo scientifico Mossa e ha raggiunto il Municipio, coinvolgendo ragazze e ragazzi provenienti da diversi istituti cittadini. Al corteo hanno preso parte gli studenti del liceo classico Gramsci, degli istituti Panedda e Deffenu e del liceo artistico e musicale De Andrè.

Le richieste degli studenti.

A raccontare le ragioni della protesta sono stati soprattutto gli striscioni e i cartelli portati in corteo. Tra le frasi più significative, “La pazienza è finita come i fondi per la scuola”, uno slogan che riassume il malcontento dei manifestanti per le condizioni degli edifici scolastici e per quelle che considerano risorse insufficienti destinate all’istruzione. Gli studenti hanno denunciato strutture che, a loro giudizio, necessitano di interventi e manutenzioni, chiedendo ambienti più sicuri e adeguati alle esigenze di chi ogni giorno frequenta le lezioni. La protesta ha riguardato anche la precarietà degli insegnanti, indicata come un problema che rischia di compromettere la continuità didattica e la qualità dell’insegnamento. Un’altra contestazione ha interessato la distribuzione delle risorse pubbliche. I manifestanti hanno criticato le scelte di spesa dello Stato, sostenendo che i finanziamenti dovrebbero essere indirizzati maggiormente verso scuole e istruzione anziché verso gli armamenti.

Gli slogan per difendere il diritto allo studio.

Durante il percorso verso il Municipio, i cartelli hanno dato voce alle richieste degli studenti, con messaggi incentrati sul diritto all’istruzione e sulla necessità di garantire condizioni dignitose a chi studia. “Lo studio è un diritto, non un privilegio” è una delle frasi esposte, insieme a “Studenti in lotta, la scuola non si tocca“. Tra gli slogan anche “Non chiediamo miracoli, chiediamo una scuola“. Tra i cartelli comparsi durante la protesta anche un riferimento musicale e politico a Fabrizio De André. Una studentessa ha portato la frase “Verremo alle vostre porte e grideremo ancora più forte“, tratta da La canzone del maggio.

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