Olbia, 147 studenti della Diaz ottengono le certificazioni Cambridge

La scuola è l’unico Gold Preparation Centre della Gallura

Sono 147 gli studenti della scuola secondaria di primo grado “Armando Diaz” di Olbia che hanno ottenuto le certificazioni linguistiche Cambridge. Il risultato è arrivato dopo un percorso di preparazione che ha coinvolto gli alunni tra febbraio e maggio e ha portato l’istituto a ottenere anche il riconoscimento di Gold Preparation Centre.

Gli studenti hanno affrontato le quattro prove previste, Reading, Writing, Listening e Speaking, conseguendo le certificazioni internazionali A1 Movers e A2 Flyers. La consegna e la celebrazione del risultato si sono svolte il 30 settembre nell’aula magna della sede di via Gennargentu, alla presenza della referente dell’English Centre di Sassari.

Un riconoscimento unico in Gallura

La Diaz risulta l’unica scuola della Gallura ad aver ottenuto lo status di Gold Preparation Centre e rientra tra i quattro istituti che collaborano con l’English Centre di Sassari, centro autorizzato Cambridge English per il centro-nord Sardegna. Lo stesso istituto olbiese ha pubblicato sul proprio sito il risultato dei 147 studenti e il riconoscimento ottenuto.

Il titolo di Gold Preparation Centre non indica semplicemente la possibilità di preparare gli studenti agli esami. Cambridge English utilizza il riconoscimento per i centri che hanno dimostrato nel tempo continuità e investimento nella preparazione dei candidati alle proprie certificazioni.

La scuola guidata dal dirigente Francesco Scanu porta avanti da diversi anni i percorsi linguistici nelle tre sedi della Centrale, di Isticadeddu e di Golfo Aranci. Le attività sono state sostenute anche attraverso risorse della Fondazione di Sardegna.

Gli esami sono aperti anche agli esterni

La Diaz opera inoltre come Test Centre aperto al territorio. Gli esami possono quindi essere sostenuti non soltanto dagli studenti dell’istituto, ma anche da candidati esterni.

Alla preparazione dei ragazzi hanno lavorato le professoresse Caterina Nurra, Daniela Conti, Sabrina Mura, Rosina Luzzu, Sara Quaranta, Alessia Cossu e Alessandra Pisanu, insieme al professor Lorenzo Capitta.

Il risultato dei 147 studenti consente ai ragazzi di acquisire già durante la scuola media una certificazione linguistica riconosciuta a livello internazionale. Per la Diaz il riconoscimento rappresenta anche un punto di partenza per i prossimi progetti didattici, con l’obiettivo di proseguire il lavoro sulle competenze linguistiche e mantenere aperti al territorio i percorsi di certificazione.

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