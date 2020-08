I due si erano smarriti in località Zucchitta a Olbia.

Nella tarda serata di lunedì, dopo aver ricevuto una richiesta di soccorso da parte di due ragazzi smarritisi lungo un sentiero in località Zucchitta, nel comune di Olbia, i carabinieri della sezione radiomobile del Reparto Territoriale con il supporto di una squadra di soccorso dei Vigili del Fuoco di Olbia, hanno avviato immediatamente le ricerche, trovando i giovani a circa 150 metri da una strada buia e scarsamente battuta.

Erano circa le 20 e 30, quando i due ventenni hanno imboccato un sentiero con due mountain bike dall’abitazione di uno dei due (distante un paio di chilometri dalla strada in cui di lì a poco si sarebbero smarriti) con la volontà di cercare alcune grotte della zona, fino a quando hanno perso il favore della luce e non sono più riusciti a tornare indietro. I due ragazzi, allarmati e stanchi, hanno così deciso di allertare il 112, ricevendo immediatamente istruzioni sul comportamento da adottare.

Uno dei due ha mandato la posizione tramite il ricevitore GPS del cellulare, grazie al quale è stato possibile localizzarli nel minor tempo possibile. Solo l’azione congiunta dei carabinieri e dei Vigili del fuoco, con l’ausilio dei cittadini residenti nelle vicinanze, ha permesso di rintracciare i ragazzi, che in lontananza si facevano riconoscere grazie alla torcia del cellulare. Recuperati in buono stato di salute, ad aspettarli c’erano i loro genitori, i quali non hanno mancato di ringraziare i soccorritori.

