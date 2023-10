Il successo della Sirenetta a Santa Teresa e Castelsardo.

Il turismo cinematografico sta vivendo un boom anche in Sardegna. La produzione americana del film “La Sirenetta” della Disney ha spinto la vendita di 62mila notti negli hotel nel nord della Sardegna, tra i comuni di Santa Teresa Gallura e Castelsardo, dove sono state girate alcune scene del film.

Questi dati sono stati confermati durante un’audizione davanti ai consiglieri regionali della seconda commissione dal presidente e dalla direttrice della Film Commission, Gianluca Aste e Nevina Satta. Il fenomeno di turisti e curiosi che visitano i luoghi da sogno presenti nel film era già stato anticipato nelle stagioni precedenti dalle riprese della serie “Catch 22” girata da George Clooney per Sky Atlantic e Paramount.

La serie aveva portato un notevole movimento turistico tra Santa Teresa e Olbia, soprattutto nell’aeroporto Vena Fiorita, che erano diventati luoghi iconici sia per i residenti che per i turisti che avevano scelto il nord della Sardegna come destinazione per le loro vacanze. Questo fenomeno ha dimostrato che, con un investimento di soli 20mila euro, la presenza di George Clooney ha generato una ricaduta economica stimata di 10 milioni di euro in Gallura.

