Trascinano un’asina con un fuoristrada per 30 metri: denunciati

Denunciati per maltrattamento d’animale.

Nella giornata di ieri a Villaputzu, i carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per il reato di maltrattamento di animali, due giovani residenti in paese. Gli individui coinvolti sono un operaio e un allevatore, rispettivamente di 28 e 32 anni, entrambi con precedenti denunce a loro carico.

L’indagine è scaturita da una segnalazione effettuata tramite il numero d’emergenza 112 da un cittadino, che è stata ricevuta dalla centrale operativa di San Vito. Le informazioni fornite dal segnalante si sono rivelate estremamente accurate. Infatti, un video postato sull’account Instagram di un giovane di 28 anni residente a Villaputzu documentava chiaramente atti di maltrattamento inflitti a un’asina.

Dall’indagine è emerso che l’11 agosto scorso, in un’area del comune di Villaputzu, il giovane e un suo amico hanno deciso di trascinare l’asina per circa 30 metri con un fuoristrada, dopo averle legato una corda al collo. L’animale era restio ad abbandonare il terreno in cui aveva dato alla luce un cucciolo qualche giorno prima. Il video, lontano dall’essere umoristico, documenta chiaramente atti di maltrattamento nei confronti dell’animale.

