Le location della Sirenetta in Sardegna fanno impazzire i server

Boom di ricerche sulla Sardegna per le location da sogno impresse nel nuovo film Disney La Sirenetta. La pellicola uscita solo due settimane fa (con Premiere a Milano) ha già fatto numeri da capogiro al botteghino. Alla faccia delle critiche pre-distribuzione su supposte inesattezze e blackwashing la storia della bella Ariel e del principe Eric ha fatto passare in secondo piano tutte le critiche. Protagonisti del film anche le stupende animazioni sottomarine in 3D e le location naturali sulla terraferma girate interamente in Sardegna tra Rena Majore, Castelsardo, Cala Moresca e Aglientu.

Regno Unito, Australia, Stati Uniti, il nuovo trend è il Set-Jetting.

C’è una ricerca costante da quando il film è nelle sale, per le location sarde. A dirlo è l’autorevole Daily Mail di Londra dove i turisti stanno letteralmente tempestando il sito di Easy Jet che ha ben 3 collegamenti con il Regno Unito (Cagliari, Alghero e Olbia). Questo trend, in giro da qualche tempo Set Jetting (ovvero la ricerca del set) è abbastanza comune nei paesi anglosassoni. La ricerca delle location che hanno fatto sognare gli spettatori al cinema. Basti ricordare i tanti spaghetti western girati nel centro Sardegna ( un esempio su tutti San Salvatore di Sinis) tutt’ora meta di appassionati cinefili da tutto il mondo.

Easy Jet da’ pacchetti e numeri

Questa rivelazione ha ispirato un nuovo genere di pacchetti vacanza per i fan che vogliono dare vita a fantasie televisive e cinematografiche.

EasyJet Holidays ha creato una linea guida chiamata Jetflix per gli appassionati di film e serie tv. Immergersi nei loro mondi del cuore in destinazioni italiane. Come la Sicilia (dove è stato girata la seconda stagione di White Lotus) e appunto la Sardegna, dove è stato ricostruito il mondo di Ariel. Secondo la compagnia aerea La Sirenetta ha aumentato del 216% delle ricerche per il nord Sardegna.

L’importante contributo di Sardegna film Commission

Poco prima della premiere la direttrice di Sardegna Film Commission Nevina Satta aveva svelato tutta la sua soddisfazione per la scelta delle location: “Dalla spiaggia dove Ariel emerge con le sue gambe si svela l’immenso tesoro naturalistico della Sardegna. Tre parchi nazionali, quattro regionali che si espandono per 30 mila ettari, cinque aree marine protette e 128 siti Natura 2000.

Anche Halle Bailey, nei suoi account socialha rimarcato la bellezza dei luoghi- super blindati -dove il film è stato girato durante tutta l’estate del 2021. La Sirenetta ha avuto una gestazione piuttosto travagliata, tanto è che Halle ha inziato le riprese a 18 anni e ha potuto vedere il film terminato a 21.! Come già detto in precedenda moltissime le maestranze sarde che hanno preso parte alla produzione e che hanno firmato un contratto di riservatezza a vita con la Disney.

In attesa dei turisti, il film continua ad incassare nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Al momento il botteghino segna solo negli Stati Uniti 211,3 milioni, mentre in Italia questo weekend ha raggiunto gli 8.9 milioni di euro.

