Spacciava nonostante fosse ai domiciliari, finisce in carcere con il complice

Arrestati per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

La polizia di Stato di Iglesias ha arrestato due uomini, di 35 e 39 anni, per i reati di detenzione e produzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Ieri mattina i poliziotti della sezione Anticrimine e della Squadra Volanti del Commissariato di Iglesias hanno svolto dei controlli presso le abitazioni dei due uomini, per i quali erano in corso da tempo delle attività d’indagine da cui era emersa una fiorente attività di spaccio.

Nella dimora e nell’auto del 39enne, sottoposto agli arresti domiciliari, hanno rinvenuto, occultata e confezionata in piccoli involucri di cellophane, 640 grammi di cocaina, 425 grammi di hashish. Parte della droga era ben nascosta nelle intercapedini di un’auto di cui l’uomo aveva la disponibilità. Inoltre, è stata rinvenuta e sequestrata la somma di 5.670 euro in contanti, oltre ad un bilancino di precisione e materiale utile per il confezionamento della sostanza stupefacente.

La perquisizione nel domicilio del 35enne ha consentito di rinvenire circa 86 grammi di cocaina e la somma in contanti di 2.300 euro, oltre ad un bilancino di precisione. I poliziotti hanno anche riscontrato che l’uomo tenesse la contabilità e la gestione dell’attività di spaccio prendendo appunti in fogli di carta, rinvenuti durante il controllo. La sostanza stupefacente, il denaro provento dell’attività di spaccio, nonché tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Al termine delle operazioni, alle quali hanno collaborato i militari della Guardia di Finanza in forza all’unità cinofila, i due uomini sono stati tratti in arresto detenzione e produzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ed accompagnati presso la casa circondariale di Uta.