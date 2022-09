In Sardegna 347 nuovi casi di coronavirus e quattro vittime: il bollettino

Il bollettino del coronavirus in Sardegna

Nell’Isola si registrano oggi 347 nuovi casi confermati di positività al coronavirus, come riporta il bollettino della Regione Sardegna. I risultati arrivano dall’esame, fra molecolari e antigenici, di 3.656 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di Terapia intensiva restano 7 mentre quelli in area medica salgono a 75 (+4). Con una diminuzione di 305 casi scende a 4.663 il numero di persone sottoposte a isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore in Sardegna si registrano quattro vittime: un uomo di 87 anni del Sud Sardegna, e tre uomini di 79, 85 e 88 anni della provincia di Oristano.