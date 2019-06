Lo speciale di Radio Internazionale Costa Smeralda sul cinema di Alfredo Moreno

Appuntamento mercoledì 26 giugno 2019 alle ore 17.

Questa volta Ana Maria incontrerà “The Forest man”. ospite in studio il regista e presidente della CasablancaFilms Alfredo Moreno, la protagonista del film Manuela Falchi, la coprotagonista Elena Poetessa. “The Forest Man” è un Triller raffinatissimo e claustrofobico. Lo spirito maligno che abita nella Foresta (Badde Salighes) non dà tregua ai suoi protagonisti. Come in un racconto apocalittico le forza del male che aleggiano nella foresta, sferrano il loro attacco demoniaco. Lo spettatore resta smarrito alla ricerca di un finale che non sarà per niente rassicurante.

Alfredo Moreno è Laureato all’Accademia di cinema di Roma con la qualifica di Regista e operatore cinematografico, con il Film “The Forest Man” è alla sua settima produzione, avendo ottenuto dei riconoscimenti importanti in diversi e importanti festival dedicati.

Alfredo Moreno è in lista per il Primo Premio nella categoria degli short film sotto i 30 minuti. Naturalmente nella categoria horror, quella che ha già visto Alfredo Moreno vincere con “Eyes” il premio come miglior film nella sezione horror al Los Angeles Film, uno dei 48 festival sorvegliati dall’Academy hollywodiana per il premio cinematografico più prestigioso del mondo.

Il Film è in nomination nell’Academy “The Chosen One”, vale a dire il Prescelto, ed è il secondo capitolo della trilogia del regista a tema horror, con una presenza demoniaca che si aggira in una vecchia villa liberty, Villa Pozzo di Sassari.





Appuntamento mercoledì 26 giugno 2019 alle ore 17 su Radio Internazionale Costa Smerlada con gli Speciali di Ana Maria Serna .

(Visited 63 times, 63 visits today)