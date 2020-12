La discussione sugli spostamenti per Natale e Capodanno.

Il premier Giuseppe Conte ha aperto una riflessione sull’opportunità di allargare le possibilità di spostamento tra comuni a Natale. Il divieto di uscire dal comune in cui ci si trova è previsto per il 25 e 26 dicembre e il primo di gennaio. Il provvedimento era stato molto contestato anche in Sardegna dove, soprattutto gli abitanti dei comuni più piccoli risultavano penalizzati rispetto a quello delle città più grandi.

In questi giorni infatti si sta discutendo sull’eventualità di modificare l’ultimo decreto legge sul Covid o di aggiornare delle Faq del governo, con un’interpretazione estensiva delle situazioni di necessità che giustificano lo spostamento tra comuni. Ma ci dovrebbero essere alcuni limiti legato agli orari e rivedendo la possibilità di spostarsi solo a livello provinciale.

Il centrodestra aveva presentato una mozione proprio per arrivare alla cancellazione del divieto. Ma a spingere nella direzione di una modifica delle restrizioni sono stati anche settori importanti della maggioranza. Si intende allargare il raggio degli spostamenti di chi vive nei piccoli Comuni, poiché l’Italia non è fatta solo di grandi città, come dimostra anche la Sardegna.

