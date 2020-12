La concorrente seguita dal rapper di Olbia.

Hell Raton, rapper di Olbia ci aveva visto bene. Casadilego, al secolo Elisa Coclite, ragazza appartenenze al suo team a X Factor è un talento naturale.

L’artista olbiese l’ha scelta tra le sue “Under donne”, aspiranti concorrenti sotto i 24 anni. Lei, diciasettenne e capelli verdi, ha catturato l’attenzione del giovane giudice di XFactor e l’ha accolta nel suo gruppo.

Tutte le cantanti scelte da Hell Raton, si sono rivelate comunque una buona scommessa anche se non sono riuscite ad arrivare in finale, in particolare CmqMartina e MyDrama. Le ex concorrenti sconfitte faranno sicuramente successo, poiché i numeri degli ascolti parlano chiaro. Ma uno come Hell Raton, fondatore della fortunata Machete Crew, non poteva non essere un ottimo talento scout.

