La riduzione del Superbonus per ristrutturare casa in Gallura.

Il Governo taglia il Superbonus. In attesa della discussione sulla legge di bilancio 2022, prevista per la prossima settimana, sono state annunciate le utenze escluse per accedere alle agevolazioni per ristrutturare la propria casa, con interventi di isolamento termico, sostituzione impianti di climatizzazione e riduzione del rischio sismico.

Gli esclusi dal Superbonus 110%.

Con l’esclusione delle case unifamiliari dal bonus, una città come Olbia o un qualsiasi paese della Gallura, dove numerosi quartieri sono formati da villette, ristrutturare casa, oltre le scadenze, sarà un problema. Questo perché la misura è stata prorogata, ma solo per condomini e case popolari. Nulla da fare, quindi, per i proprietari delle case indipendenti, che hanno tempo fino al 30 giugno 2022. “Chi possiede una casa indipendente dovrà in tempi molto stretti accedere al bonus prima di perderlo – dichiara il presidente di Confartigianato Giacomo Meloni – e questo non consente di poter fare appalto in così poco tempo. Noi stiamo cercando di spingere a un’unica aliquota al 75%, per fare in modo che tutti possano utilizzare gli sgravi per ristrutturare le abitazioni, durevole per dieci anni in modo che si possa anche creare economia, con nuovi posti di lavoro, assumendo manodopera locale”.

Sparisce anche il bonus facciate.

Un’altra misura che scomparirà è credito d’imposta del 90% per il rifacimento delle facciate, ovvero il “bonus facciate”. Con la legge di bilancio 2022, la misura non sarà prorogata per il nuovo anno.

Sì a ristrutturazioni ed efficientamenti.

Restano gli altri due bonus, ovvero quello che prevede il 50% per le ristrutturazioni e di quello del 65% per l’efficientamento energetico del proprio condominio o della propria casa che non rientra nel superbonus.