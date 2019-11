Tavolara sempre più attenta all’ambiente: verso il marchio di isola sostenibile

Il riconoscimento.

L’isola di Tavolara ha raggiunto i primi obiettivi per ottenere il marchio come isola sostenibile nell’ambito del progetto Smilo (Small Islands Organisation). L’ong Smilo, con sede in Francia, è un programma di cooperazione internazionale che mira a sostenere le isole con meno di 150 chilometri quadrati verso una gestione sostenibile del loro territorio e delle loro risorse, grazie ad un approccio basato su cinque tematiche settoriali prioritarie: gestione dei rifiuti, energia, acqua e sistema fognario, biodiversità ed ecosistemi, paesaggi e patrimonio.

Il programma è basato su un processo di certificazione che premia le buone pratiche delle isole con il marchio Sustainable Island. Nel 2019, cinque piccole isole, tra le quali l’isola di Tavolara, hanno superato la prima fase del processo di certificazione e più di trenta sono membri della rete. Sono situate in Africa occidentale, Oceano Indiano, Europa e Mediterraneo.

Dopo l’ottenimento del label, l’isola impegnata in un processo di miglioramento continuo, continuerà tali sforzi per migliorare la sua sostenibilità.

(Visited 78 times, 80 visits today)