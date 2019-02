Tavolo tecnico sulla continuità territoriale, per i sindacati “un autentico fallimento”

Le dichiarazioni della Cgil Gallura e dell’Ugl Gallura.

“L’incontro tenutosi ieri al Ministero dei Trasporti, a Roma, per affrontare e, nelle nostre aspettative, risolvere i problemi derivanti dalla esclusione di Air Italy dalle tratte in continuità territoriale anche da Olbia, si è rivelato un autentico fallimento” dichiara il segretario generale di Cgil Gallura Luisa Di Lorenzo in un comunicato congiunto con Ugl TA Gallura..

“Già le premesse anticipavano questo esito – Continua Luisa di Lorenzo – all’incontro non sono stati convocati né Alitalia, che ha vinto le rotte da Olbia, né le Organizzazioni sindacali. Questo in palese violazione degli impegni assunti prima con le sigle sindacali dal ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, nell’incontro del 13 febbraio all’aeroporto di Olbia e poi con la Regione Sardegna. Un’ assunzione di responsabilità clamorosamente sconfessata dall’assenza all’incontro dello stesso ministro Toninelli e del ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, nel cui dicastero avrebbe dovuto avvenire il vertice”.



“L’annunciata presenza dei due ministri e di Alitalia aveva lo scopo non solo di riportare la vertenza della ex Meridiana nella sede nella quale sono stati sottoscritti gli impegni sull’ingresso di Qatar Airways nella compagnia Air Italy, ma anche di verificare la concreta possibilità che un confronto fra le due compagnie per aprire la strada a un possibile passo di lato di Alitalia a favore di Air Italy sui collegamenti da e per Olbia su Fiumicino e Linate” precisa il segretario generale diCgil Gallura Luisa Di Lorenzo .

“Invece nessuno dei due ministri ha presenziato. Riteniamo che una vertenza così delicata per l’intero territorio regionale sul piano occupazionale e sociale, che riguarda oltre 500 famiglie, non possa essere delegata a chi poco la conosce. Diamo atto all’assessore regionale ai Trasporti, Carlo Careddu, di aver con durezza richiamato i ministri al rispetto degli impegni presi, ma non possiamo non rammaricarci del silenzio che avvertiamo, soprattutto a livello nazionale, sugli effetti nefasti che la perdita di Airitaly avrebbe sull’intera Ragione”.

“Qualora la mediazione politica non sortisse soluzioni, ribadiamo che Air Italy non si debba sottrarre al suo dovere di garantire i collegamenti su Olbia con oneri di servizio e senza compensazioni. Continueremo con la mobilitazione dei lavoratori a difesa degli attuali livelli occupativi e per la promozione di uno sviluppo possibile. Chiediamo con forza l’apertura in tempi rapidi di un tavolo di crisi interministeriale e l’ intervento di tutte le forze politiche a sostegno dei lavoratori Air Italy e di tutto il territorio”

conclude il segretario generale diCgil Gallura Luisa Di Lorenzo .

