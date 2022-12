Tempio e Alghero insieme per un’amichevole: la partita per la Caritas

La partita con la US Tempio per la Caritas.

Il Tempio scende in campo contro l’Alghero per un’amichevole. Si svolgerà mercoledì 28 dicembre alle 14:30 al campo sportivo “Pintore – Caddeo” di Olmedo, la FC Alghero scende in campo per la Caritas Diocesana di Alghero-Bosa contro la US Tempio 1946.

La squadra tempiese, a guida del Campionato di Promozione nel girone C con 25 punti, approfitta della pausa natalizia per giocare un’amichevole solidale con la squadra algherese. “E’ un grande onore che la US Tempio 1946 ci abbia contattato per disputare un’amichevole, è importante misurarsi con squadre di categoria più alta e strutturate, aiuta a crescere e migliorarsi”, commenta Andrea Alessandrini, presidente FC Alghero.

Per l’occasione la FC Alghero, di comune accordo con la US Tempio 1946, ha organizzato una raccolta fondi che sarà devoluta alla Caritas della Diocesi Alghero-Bosa. Le offerte degli ingressi, unitamente alla donazione delle due società, andranno ad implementare le attività di beneficenza che la diocesi pone in atto per gli indigenti.

