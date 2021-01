Slitta il processo si abusi edilizi a Tavolara.

Slitta il processo per i presunti abusi edilizi a Tavolara: il giudice non può presenziare perché è positivo al covid. Così l’apertura del processo a Tempio per i presunti abusi edilizi in una villa sull’isola di Tavolara è stato rimandato a data da destinarsi.

Il procedimento, avviato dalla Procura di Tempio, parte da un esposto presentato dall’associazione ambientalista Gruppo d’intervento giuridico. Gli imputati, secondo l’accusa, avrebbero eseguito una serie di interventi in assenza delle autorizzazioni edilizie e paesaggistiche su un’abitazione rurale trasformata in una villa di circa 300 metri quadri, ampliata rispetto al progetto originale ed elevata su due piani a 100 metro dal mare di Tavolara. L’associazione Grig ha fatto sapere che si costituirà parte civile al processo.

