Giudizio immediato per il trapper Elia 17 Baby.

È fissata per il prossimo 22 marzo l’udienza a carico di Elia Di Genova, in arte Elia 17 Baby. La Procura di Tempio Pausania ha chiesto il giudizio immediato per il 26enne che, nella notte tra il 14 e 15 agosto, accoltellò il sassarese Fabio Piu nella spiaggia della Marinella. Da quel giorno il trapper romano è accusato di tentato omicidio e si trova recluso nel carcere di Bancali, a Sassari.

Secondo la ricostruzione dei militari, diverse persone presenti sulla spiaggia avrebbero indicato Di Genova come la persona che ha inferto la coltellata. Quella notte si è spostato a Cannigione per poi raggiungere un amico in hotel a Porto Cervo dove la mattina di Ferragosto lo hanno rintracciato i carabinieri.