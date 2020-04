Il tormentone social sul coronavirus.

Dilaga sui social un nuovo scherzoso tormentone dove con ironia si associano foto vecchie di zone balneari affollate con nomi di località di montagna o che il mare lo hanno a chilometri di distanza, indignandone l’assembramento. Tutto è partito dalla foto che ritraeva degli atleti che correvano la Maratona di New York veniva accompagnata dalla didascalia: ”Incoscienti che corrono sul ponte dello Stretto di Messina nonostante i divieti”.

La foto è stata presa d’assalto da commenti di persone indignate che commentavano l’accaduto con ”Vergognatevi”, ”Così non ne usciremo più”, ”Spero sia una foto vecchia”. Non si sa se le persone nei commenti fossero veramente convinte della foto sul ponte sullo Stretto, fatto sta che da li a breve diverse meme sono comparse in giro per l’Italia. A Sassari e Gallura l’ironia non è mancata.

Girano, infatti, foto di spiagge delle coste sarde con scritto ”Litorale di Aggius ieri, se continuate così non ne usciremo più”, oppure ” Sul lungomare di Tempio oggi tutti in giro, state a casa ” e ancora ”Oggi a Nuoro la spiaggia piena di gente, vergognatevi”. Foto del lungomare di Alghero con sopra la didascalia che recita ”Oggi a Bonorva pieno di turisti in acqua” o delle coste di Porto Torres con su scritto ”Oggi sul litorale di Chiaramonti tutti a prendere il sole”.

L’ironia dilaga e in questo periodo di quarantena forzata a causa del coronavirus, un po’ leggerezza per strappare un sorriso e qualche risata è sicuramente un modo per alleviare questo periodo di apprensione.

