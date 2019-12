Le motivazioni del Tribunale del Riesame sulla villa di Nizzi.

Quella cantina sarebbe diventata una sorta di mini-appartamento abitabile, con tanto di condizionatore, bagno e persino una cucina. Ben diverso da come sarebbe dovuta essere, secondo il tribunale del Riesame, che ha messo l’accento sui lavori fatti dal sindaco di Olbia Settimo Nizzi nel seminterrato della sua villa di Golfo Aranci, confermandone il sequestro.

Per i giudici, accogliendo parzialmente il ricorso presentato dai legali di Nizzi, dopo il sequestro alla sua abitazione disposto dalla Procura, quei locali non avrebbero rispettato l’ispirazione ideale, ovvero di seminterrato. Lo scrivono nelle motivazioni, depositate nei giorni scorsi, facendono riferimento ad “una modifica della destinazione d’uso, non solo funzionale ma materiale”.

Una tesi scontata, vista la conferma dei sigilli sulla cantina della villa, sulla quale ora gli avvocati del sindaco potranno ora decidere se presentare ricorso. Stessa mossa che potrebbe fare la Procura, decidendo di impugnare il dissequestro e chiedere un nuovo giudizio.

