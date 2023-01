Ragazzo di San Teodoro morto in un pozzo assieme al cane

Tragedia stamattina a San Teodoro: un giovane è stato trovato morto dentro un pozzo assieme al suo cane. Danilo Sulas, di soli 22 anni, era andato a fare una passeggiata in località Lutturai assieme al suo cane, è possibile che l’animale sia caduto dentro il pozzo e lui abbia provato ad aiutarlo. Il giovane è caduto nel pozzo profondo sei metri, dove c’erano tre metri d’acqua. Non sarebbe però più riuscito a uscire da lì dentro. L’allarme è stato dato dai familiari verso le 10 e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco

Sono intervenuti in massa con una squadra da Siniscola, una squadra del Nucleo SAF di Nuoro e i sommozzatori di Sassari. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e i soccorritori del 118. Per Danilo Sulas, però, non c’era più niente da fare. Alle 15, su disposizione del magistrato di turno arrivato sul posto, è stato autorizzato il recupero della salma ed stata è consegnata ai familiari.

