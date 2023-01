Chi era la vittima della tragedia di San Teodoro.

Aveva soltanto 22 anni, Danilo Sulas, il ragazzo trovato morto tragicamente questa mattina nelle campagne di San Teodoro. Stando alle prime ricostruzioni il giovane nel tentativo di salvare il suo cane caduto dentro un pozzo si sarebbe sporto e precipitato dentro la cavità.

Il corpo del giovane è stato trovato privo di vita assieme a quello del suo cane dai carabinieri e dai vigili del fuoco giunti sul posto, in località Lutturai. Una tragedia che ha colpito un paese intero e tutta la Gallura. Il 22enne era molto conosciuto in paese e appassionato di moto. Lo conoscevano anche a Olbia, dove aveva frequentato il Deffenu.

Quello che si sa sulla tragedia.

Sono ancora in fase di accertamento le cause della tragedia, tuttavia dalle prime ricostruzioni potrebbe essersi trattato di un tragico incidente. A far pensare al tentativo di un salvataggio finito male il ritrovamento del corpo privo di vita del cane del ragazzo. L’ipotesi è che il giovane si sia sporto nel pozzo profondo 5 metri e con tre metri d’acqua, annegando assieme all’animale.

