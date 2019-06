Iniziano le vacanze estive per gli studenti.

L’atteso e sospirato ultimo giorno di scuola è finalmente giunto a Olbia e in tutta la Gallura. Ieri, infatti, e per alcune scuole oggi, è terminato l’anno scolastico e sono iniziate le vacanze estive. Mentre per i bambini della Scuola dell’Infanzia, la scuola chiude il 29 giugno 2019.

Per tutti la parola vacanza significa quasi sempre riposo e divertimento allo stato puro. Le vacanze arrivano sempre tanto attese da bambini e ragazzi di tutte le età, un po’ meno dai genitori forse perché in quel periodo tanto speciale per gli adolescenti e i più piccini tocca a loro, specialmente per bambini più piccoli, tenerli impegnati con attività. Molti genitori sperano di non avere troppi compiti per i propri figli.

Anche il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, coglie l’occasione nell’ultimo giorno di scuola per raccomandare ai professori moderazione» nel dare i compiti. Le scuole, a Olbia e in Gallura, riprenderanno il 16 settembre 2019.

