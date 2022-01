Il cantante de La Maddalena Valerio Scanu diventerà avvocato.

Dal palcoscenico alle aule di giustizia. Svolta inattesa per la carriera del cantante di La Maddalena Valerio Scanu che, tra sei mesi, potrebbe debuttare nella nuova professione di avvocato. A riportare la notizia RomaToday che ha scoperto l’ex vincitore di Sanremo all’interno del tribunale capitolino di Piazzale Clodio mentre assisteva ad alcune udienze del giudice monografico. Scanu, iscritto all’Unifortunato di Benevento, studia giurisprudenza dal 2018, passione nata, come ammette lui stesso, dopo aver ricevuto qualche anno fa una denuncia per diffamazione.

Una vicenda conclusasi con l’archiviazione ma che ha lasciato nel performer sardo, secondo classificato nel 2009 al talent di Maria De Filippi ‘Amici’, l’interesse per la giurisprudenza e il desiderio di diventare avvocato. “Mi piacerebbe esercitare a Roma – ha dichiarato a RomaToday l’artista che, al momento, sta svolgendo il tirocinio per conseguire la laurea – In passato ho collaborato con diverse associazioni e onlus specializzate in diversi temi sociali, e mi piacerebbe continuare a farlo anche nelle vesti di legale. E poi credo di avere la verve necessaria”.

La seconda vocazione del cantante, a quanto si apprende, non interromperà la prima. Valerio Scanu continuerà a esercitare la professione di partenza e a frequentare i palcoscenici canori e televisivi. Proprio questi secondi sono stati più volte calcati dall’artista negli ultimi anni con le partecipazioni a ‘Tale e quale show’, ‘Il cantante mascherato’ e ‘L’isola dei famosi’. Durante l’esperienza del reality show nel 2015 a Scanu, ‘naufrago’ in Honduras, venne rubato a Zagarolo il trofeo della vittoria sanremese con la canzone ‘Per tutte le volte che…’. Un premio peraltro subito recuperato dopo la tempestiva denuncia del cantante che, salvo inciampi, a breve indosserà la toga.