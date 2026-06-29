MANIMALI sbarca in Sardegna: la celebre mostra di Guido Daniele

Dal 3 al 31 luglio il FASS Shopping Centre di Elmas ospiterà per la prima volta in Sardegna MANIMALI, la celebre mostra internazionale dell’artista Guido Daniele, tra i più importanti interpreti mondiali della body painting. Un appuntamento che unisce arte, creatività e sensibilizzazione ambientale, portando nell’Isola un’esposizione che ha già conquistato il pubblico in oltre 50 città del mondo, facendo tappa in luoghi iconici come il Rockefeller Center di New York e Harrods di Londra.

L’inaugurazione è in programma venerdì 3 luglio alle ore 10.30, alla presenza dell’artista, che realizzerà una suggestiva performance live. I visitatori avranno così l’opportunità di assistere dal vivo alla nascita delle celebri opere della serie Manimali, sorprendenti creazioni in cui le mani umane si trasformano in animali grazie a una straordinaria combinazione di body painting, fotografia e illusione ottica. All’evento prenderanno parte anche le autorità del Comune di Elmas, a testimonianza del valore culturale dell’iniziativa.

Più che una semplice mostra, MANIMALI rappresenta un progetto artistico che invita a riflettere sul rapporto tra uomo e natura. Le opere di Guido Daniele trasmettono infatti un forte messaggio di tutela della biodiversità e rispetto per l’ambiente, sintetizzato nello slogan “Diamo una mano agli animali”. Un percorso capace di coinvolgere visitatori di ogni età, trasformando l’arte in uno strumento di sensibilizzazione.

Con questa iniziativa il FASS Shopping Centre conferma la propria volontà di promuovere eventi culturali di respiro internazionale, offrendo al territorio occasioni di incontro e partecipazione. La mostra sarà visitabile gratuitamente dal 3 al 31 luglio presso il centro commerciale di Elmas, regalando al pubblico sardo l’opportunità di scoprire da vicino uno dei progetti artistici più apprezzati a livello internazionale.

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