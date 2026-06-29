Brevetto da sub, ad Arzachena al via i corsi gratuiti per i giovani

Ad Arzachena i corsi gratuiti per inserire i giovani nel mondo della nautica.

L’economia del mare si conferma uno dei pilastri centrali per lo sviluppo occupazionale della Sardegna, e il Comune di Arzachena si muove in questa direzione offrendo nuove opportunità concrete alle giovani generazioni. Con l’obiettivo di favorire l’inserimento professionale nel settore della nautica, del turismo balneare e nei centri diving capillarmente diffusi sul territorio, l’amministrazione comunale ha promosso il lancio di un percorso formativo interamente gratuito finalizzato al conseguimento del brevetto subacqueo internazionale.

Il progetto.

Il progetto nasce dall’iniziativa dell’assessorato alle Politiche del lavoro del Comune di Arzachena, guidato dalla delegata Daniela Desogus, che ha attivato una sinergia strategica con i professionisti del team Orso Diving. L’iniziativa risponde alla crescente richiesta di figure qualificate e certificate da impiegare durante la stagione estiva e nelle attività legate all’indotto marittimo della Gallura. Attraverso questa collaborazione, i partecipanti avranno la possibilità di accedere a una formazione di alto livello senza dover sostenere i costi di iscrizione, un fattore che spesso rappresenta una barriera per l’avvio di carriere specializzate in questo ambito.

La selezione.

La selezione è riservata a un numero ristretto di partecipanti per garantire la massima efficacia della didattica pratica e teorica. Nello specifico, il bando si rivolge a dieci giovani residenti nel territorio comunale di Arzachena che abbiano un’età compresa tra i sedici e i ventuno anni. Il percorso formativo prevede il rilascio di qualifiche riconosciute a livello mondiale, come i brevetti Basic Diver e Open Water Diver, competenze fondamentali e propedeutiche per chiunque aspiri a lavorare stabilmente nei centri immersione o nel supporto tecnico alle imbarcazioni turistiche.

Il tempo a disposizione per cogliere questa opportunità formativa è limitato, poiché le iscrizioni si chiuderanno ufficialmente il prossimo 30 giugno. Gli interessati possono consultare i dettagli completi del bando e scaricare la modulistica ufficiale necessaria per l’adesione direttamente attraverso il portale web istituzionale del Comune di Arzachena, all’interno della sezione dedicata alle comunicazioni delle politiche del lavoro.

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