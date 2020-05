L’incontro con i liquidatori di Air Italy.

In data odierna si è tenuto il primo incontro fra Air Italy in liquidazione e le rappresentanze sindacali. I commissari hanno fornito una serie di aggiornamenti di massima circa le operazioni liquidatorie in corso. È stato cessato il “contratto di servizio” con il Ministero della Difesa, sono in corso i rimborsi biglietti, i pagamenti pendenti in favore dei creditori. Alcuni contratti sono già stati risolti, inclusi quelli di leasing di aerei. Rimane in corso la quantizzazione e la definizione del cosiddetto “contenzioso”.

Sono state poi fornite alcune informazioni (quelle consentite dal vincolo di riservatezza richiesto dai potenziali acquirenti) in materia di manifestazioni di interesse ricevute dalla società: ad un’interpretazione dell’articolo 94 della legge “Cura Italia” la presenza di tali offerte è condizione necessaria per accedere all’ammortizzatore sociale della durata di 10 mesi previsto appositamente per la condizione societaria di Air Italy.

Tulle le parti presenti hanno ritenuto che le verifiche tecniche del caso vadano effettuate in un incontro, che verrà calendarizzato a breve presso il Ministro del Lavoro. “A nostro avviso andrà riconvocato, in continuità, anche il confronto sulle prospettive industriali e di garanzia occupazionale per il lavoratori Air Italy, tenutosi in un momento pre COVID19 presso il Ministero dei Trasporti – dice Marco Bardini, segretario di Anpav -. In tale contesto, oggettivamente critico, vanno messi in campo coralmente tutti gli spunti e le soluzioni utili per non disperdere un pezzo dell’aviazione italiana”.

(Visited 53 times, 53 visits today)