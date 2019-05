Lavoro per la stagione estiva 2019.

L’estate è alle porte ed è il momento giusto per cercare un lavoro stagionale. A Olbia e in Gallura, con l’arrivo di migliaia di turisti, cresce l’offerta di lavoro nei mesi centrali dell’estate, da giugno sino a settembre.

Di seguito alcuni dei tanti annunci di lavoro per la stagione estiva. Gli annunci sono consultabili sul sito Sardegna Lavoro, Subito.it, Indeed.it, Infojobs.it, kijiji.it, .bakeca.it

Si cercano assistenti bagnanti per inserimento in prestigiose strutture 5 stelle della Costa Smeralda. Periodo di lavoro Maggio – Ottobre. Requisiti indispensabili: conoscenza lingua inglese, aspetto curato, esperienza almeno 2 stagioni. Inviare cv con foto a questa mail:

risorseumane@gps-agency.com

Il Cavallino Bianco di Arzachena ricerca per stagione estiva personale di bar e sala. Si richiede: esperienza, conoscenza almeno lingua inglese, bella presenza, ordine, pulizia, automunito. Per candidarsi contattare la sede.

Estetica Moderna Chiara a Santa Teresa di Gallura cerca, per inserimento nuovo personale, estetiste qualificate per assunzione a tempo indeterminato e per stagione estiva. Sono richieste massima serietà e competenza. Per candidarsi contattare la sede.

Cercasi cuoco capo-partita antipasti per lunga stagione estiva in hotel 4 stelle a Palau. Disponibilità immediata. Per proporvi inviate una mail a campusringo@gmail.com o telefonate al numero indicato nell’annuncio.

Ti piacerebbe lavorare in un’agenzia immobiliare?

Se sei interessato a questa meravigliosa professione ed al mondo delle agenzie immobiliari entra in GABETTI. Se hai tra i 20 ed i 40 anni, sei di Olbia, hai un diploma di scuola superiore od una laurea, hai spiccate doti relazionali, sei dinamico, ambizioso e flessibile, inviaci in tuo curriculum vitae con foto alla mail: olbia@gabetti.it

La ITI HOTELS ricerca Personale qualificato per la stagione estiva 2019, negli alberghi 4 e 5 stelle in Costa Smeralda e dintorni, per la seguente figura professionale: FACCHINO HOTEL NOTTURNO. Vito e alloggio per la durata di apertura dell’Hotel verranno garantiti e forniti dall’azienda. e-mail: personale.colonna@itihotels.it

Resort 4 stelle a Golfo Aranci ricerca per la stagione estiva 2019

demi chef di cucina o esperienza di almeno tre anni nel ruolo maturata in resort con servizio a buffet o commis di Cucina. Si prega di inviare il proprio CV a murgia.tiziano@tiscali.it

La scuola Windsurfing Club Porto Taverna, sita in Porto San Paolo, cerca istruttori di windsurf per la stagione estiva 2019. Si richiede esperienza pregressa nella mansione e buona conoscenza della lingua inglese o tedesca. Per candidarsi contattare Andrea al numero telefonico 3487747379

Ristorante a San Teodoro cerca cameriera AUTOMUNITA

vitto alloggio contratto stagionale

Inviare CV a suaralonga@gmail.com

Impresa di Costruzioni operante nel Nord Sardegna cerca per cantieri a La Maddalena e a Olbia le seguenti figure professionali: muratori, carpentieri, intonacatori. Si richiede esperienza pregressa nella mansione e disponibilità immediata , per assunzione a tempo determinato e/o indeterminato con CCNL Edilizia. Possibilità di vitto e alloggio. Si prega di inviare il curriculum vitae a:

ricerca personale.edilizia2019@gmail.com











(Visited 202 times, 202 visits today)