Il servizio sarà attivo tra poche settimane.

Spesati.com annuncia l’apertura del servizio di vendita e consegna della spesa a domicilio nell’area di Cagliari: il supermercato online sardo, leader del settore, è già attivo da un paio d’anni nell’Isola ma, sino ad oggi, il capoluogo è stato servito solo tramite corriere e con consegne oltre le 24 ore lavorative.

Entro poche settimane Spesati.com, fruibile nella versione in lingua italiana visitando il sito, servirà il cagliaritano anche entro le due ore per spese minime di 19 euro e ad un costo massimo di 3,9 euro. Inoltre, se il carrello supererà i 100 euro, o per qualsiasi importo in caso di disabilità (+60%) o anzianità (over 65) la consegna sarà gratuita.

Il supermarket sardo, esclusivamente online e a domicilio, vanta già decine di migliaia di ordini evasi ed una tecnologia competitiva con i più grandi leader del settore in Europa. Il team conta una ventina di collaboratori in Sardegna ed il personale che dovrà occuparsi della nuova sede verrà selezionato nei prossimi giorni: si ricercano risorse umane dinamiche e immediatamente disponibili, con spiccate capacità di problem solving e attitudine all’apprendimento, patente B, discreta conoscenza dell’inglese e dimestichezza con pc e tablet. Particolarmente graditi profili esperti con Excel o esperienza in gestione database.

