L’incontro con i responsabili di Abbanoa.

I responsabili di Abbanoa incontrano gli studenti dell’istituto tecnico Panedda. La scuola superiore di Olbia ha aperto le porte della propria aula magna a due rappresentanti di Abbanoa, gestore unico del servizio idrico della Sardegna: Gianluca Pau, impiegato del settore Depurazione, ed Elisabetta Cuccu, responsabile dei rapporti con la clientela.

Ai ragazzi sono state illustrate le varie fasi del ciclo dell’acqua, come venga amministrata la risorsa idrica e quale dovrebbe essere il modo migliore di gestire un bene così prezioso.

L’incontro ha dato ai giovani la possibilità di conoscere un problema sempre più urgente: se da una parte i cambiamenti climatici, la crescita demografica, l’inquinamento e l’utilizzo sconsiderato di questa risorsa hanno ridotto la quantità d’acqua disponibile sul nostro pianeta, dall’altra la domanda di questo bene indispensabile aumenta costantemente e si stima possa aumentare ancora del 50% nei prossimi trent’anni.

La lezione si è conclusa con la spiegazione delle competenze necessarie per lavorare nel settore e dei metodi migliori per gestire le emergenze. Conoscenze che saranno utili ai ragazzi, una volta finita la scuola, per entrare nel mondo del lavoro.

