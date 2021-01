Come fare lo Spid a Olbia ed in Gallura.

Anche in Gallura è possibile prenotare, tramite l’App Ufficio Postale e WhatsApp, un appuntamento per il rilascio gratuito dell’Identità Digitale Spid. I due sistemi di prenotazione da remoto, utilizzabili anche per prenotare un appuntamento a sportello per tutte le operazioni sia finanziarie sia postali, sono già disponibili in 9 Uffici Postali del territorio gallurese: Olbia Centro (Via Acquedotto), Olbia 1 (Via Aldo Moro), Olbia 3 (Via Cherubini), Arzachena, Calangianus, La Maddalena, Palau, Santa Teresa di Gallura e Tempio Pausania.

Per prenotare l’operazione tramite l’App Ufficio Postale è sufficiente scaricare gratuitamente l’applicazione sul proprio smartphone o tablet e selezionare il tipo di servizio richiesto tra SPID e le altre operazioni, il giorno e l’orario preferito per svolgere l’operazione.

Per richiedere la prenotazione con WhatsApp basterà memorizzare sul proprio smartphone il numero 3715003715 e seguire le indicazioni utili a conseguire la prenotazione del ticket. Il cittadino dovrà avviare una chat e un operatore virtuale di Poste Italiane risponderà proponendo, tra le varie opzioni, la prenotazione del turno. Digitando poi il Comune, indirizzo e numero civico di riferimento, al cliente sarà proposto l’Ufficio Postale più vicino con l’indicazione del primo appuntamento disponibile per la prenotazione. In caso di accettazione verrà inviato un codice di prenotazione che verrà “chiamato” sul display dell’ufficio postale al momento dell’appuntamento.

Poste Italiane ricorda che è anche possibile prenotare il proprio turno allo sportello da remoto direttamente da pc sul sito poste.it, senza la necessità di registrarsi. Il sistema consente di ottenere un “ticket elettronico” da presentare all’ufficio postale e prevede la scelta dell’orario sia per il giorno corrente sia per quello successivo

Poste Italiane evidenzia che, in questa particolare in questa fase di perdurante emergenza, la prenotazione di un appuntamento in ufficio postale ad un orario preciso, al fine di è una possibilità in più che l’azienda offre al fine di evitare eventuali assembramenti e di garantire alla clientela la fruizione dei servizi negli uffici postali in sicurezza.

