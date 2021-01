L’incidente sulla rampa di Olbia.

Uno scontro frontale in via degli Aviatori, sulla bretella all’ingresso di Olbia, in prossimità dell’uscita dell’aeroporto Costa Smeralda, poco dopo le 16. L’incidente ha coinvolto due auto, condotte da un 77enne ed una 36enne. Secondo le prime ricostruzioni, uno dei due avrebbe imboccato contromano la rampa scontrandosi contro l’auto della donna.

L’impatto è stato violento e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto i due conducenti feriti dagli abitacoli. Tra i due ad avere la peggio è stata la donna, M. C. 36 anni, di Olbia trasportata al Giovanni Paolo II. Ferito anche T. S. 77 anni di Arzachena. I vigili del fuoco hanno collaborato coi sanitari del 118 per estrarre i contusi e assicurato la messa in sicurezza dello scenario. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Olbia per la gestione della viabilità.

