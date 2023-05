La truffa dell’account clonato su Facebook.

Un nuovo tipo di truffa online sta colpendo numerose persone, sia uomini che donne, inclusi i residenti della Gallura. L’operazione criminale prevede la creazione di un nuovo account Facebook con la foto dell’utente e il suo nome e cognome, poi il truffatore invia una richiesta di amicizia ai contatti dell’account originale dell’utente.

Successivamente, il truffatore invia un link fraudolento che, una volta cliccato, può portare alla compromissione dei dati personali dell’utente e alla frode della carta di credito. Questa truffa sta creando un forte allarme, poiché i truffatori sono molto abili nel camuffare la loro identità e nell’ingannare le vittime.

È importante prestare molta attenzione quando si ricevono richieste di amicizia da account sconosciuti e di non cliccare mai su link sospetti, specialmente se non si conosce l’origine del messaggio. In caso di dubbio, è meglio contattare direttamente la persona di cui si pensa sia l’account e verificare se ha inviato la richiesta o il messaggio.

