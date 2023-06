Le condizioni della donna ferita con una fiocina a Golfo Aranci.

Continuano a essere molto serie le condizioni della donna che ieri pomeriggio è stata colpita alla testa da una fiocina a Golfo Aranci. L’autore è un uomo di 63 anni, Pasquale Serra, che ha fatto uso di un fucile da sub per sparare contro la vittima.

La lite e poi l’aggressione con un fucile da sub, grave una donna a Golfo Aranci.

L’aggressore è stato arrestato dai carabinieri.

Serra è stato arrestato dai carabinieri nella sua abitazione a Golfo Aranci, dove si era barricato. Durante l’operazione di arresto, l’uomo ha manifestato una violenta resistenza e potrebbe essere accusato di tentato omicidio. La vita della vittima non è in pericolo, ma ha subito gravi ferite al volto e rischia di perdere un occhio. Inoltre, ha perso una considerevole quantità di sangue prima di essere soccorsa. Per questo motivo ieri sera si è deciso di trasportarla in elisoccorso all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari per ricevere le cure necessarie.

La preoccupazione dei vicini di casa.

L’episodio si è verificato in un edificio situato in via Libertà, nel cuore di Golfo Aranci. Secondo le indagini condotte dai carabinieri del comando provinciale di Sassari, Serra stava maneggiando una bombola del gas e i vicini di casa si erano preoccupati che potesse compiere azioni imprudenti mettendo a rischio la loro sicurezza. Quando la vittima, insieme al marito, è entrata nella casa di Serra nel tentativo di fermarlo, è stata colpita dalla fiocina.

