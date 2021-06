Don Pasquale Finà è cittadino onorario di Golfo Aranci

L’incontro tra il sindaco e Don Finà.

Una giornata speciale oggi per Don Pasquale Finà che ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Golfo Aranci. Parroco per quasi cinquanta anni è stato una guida per tutta la comunità e un vero punto di riferimento per le vecchie e nuove generazioni di Golfo Aranci.

Dopo la delibera di questa mattina, come anticipato, il sindaco Mario Mulas si è recato a Castelsardo per consegnare il segno della gratitudine racchiusa nella cittadinanza onoraria.

“A don Finà abbiamo espresso le motivazioni che ci hanno portato a conferirgli il titolo di cittadino onorario ossia l’instancabile apostolato, il continuo impegno, l’assidua opera sociale, la formazione costante di generazioni di golfoarancini e per aver attraversato, creandola, la storia del nostro paese. Grazie di tutto don Finà, per sempre uno di noi golfoarancini”, ha spiegato il primo cittadino Mulas.

