Tutti a Gardaland, l’iniziativa del Comune a Golfo Aranci

Come partecipare all’iniziativa di Golfo Aranci per andare a Gardaland.

Le famiglie di Golfo Aranci andranno a Gardaland. L’iniziativa di portare i golfarancini nel parco dei divertimenti più conosciuto d’Italia è stata annunciata dal sindaco Mario Mulas tramite il suo account istituzionale.

“Abbiamo pensato di trascorrere qualche giorno di allegria, spensieratezza e autentico spirito di comunità organizzando un viaggio a Gardaland a inizio dicembre – ha scritto il primo cittadino -. Unire le famiglie di un paese trascorrendo giorni assieme, questa la finalità che abbiamo voluto perseguire”.

Il Comune di Golfo Aranci ha pubblicato un avviso e un modulo per fare domanda. L’iniziativa è rivolta ai residenti nel paese e il nucleo familiare include uno o più minori con età inferiore ai 18 anni. La priorità è data ai minori e ai genitori, ma i nonni o gli zii possono presentare domanda qualora desiderino accompagnare i propri nipoti in sostituzione di uno o entrambi i genitori che non possono farlo.

L’iniziativa è rivolta anche a genitori non residenti nel Comune ma i cui figli minori sono residenti nel Comune insieme all’altro genitore o ai minori residenti in altri comuni, qualora uno dei genitori risieda a Golfo Aranci. Si darà la precedenza a coloro che risiedono più a lungo a Golfo Aranci.

I bambini sotto i 3 anni possono partecipare gratuitamente al viaggio, mentre quelli di età dai 3 fino ai 10 anni hanno uno sconto del 30% sulla quota dovuta secondo la delibera di giunta del 28 settembre. La quota massima per i partecipanti residenti è di 100 euro e 150 euro per i non residenti. I partecipanti possono richiedere la riduzione della quota massima presentando un certificato ISEE valido.

Come partecipare.

Per partecipare all’iniziativa, è possibile compilare il modulo di domanda disponibile presso il Comune di Golfo Aranci o sul sito web ufficiale dell’ente www.comune.golfoaranci.ss.it. Le richieste devono essere presentate all’Ufficio Protocollo dell’ente entro il 15 ottobre 2023, corredate dalla documentazione richiesta. È possibile consegnare la domanda a mano presso l’ufficio protocollo dell’ente, inviare una PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.golfoaranci.ss.it o inviare un’e-mail all’indirizzo servizio.protocollo@comune.golfoaranci.ss.it. Le domande inviate a indirizzi e-mail diversi da quelli indicati non saranno prese in considerazione. Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizio Sociale, che riceve il lunedì, il mercoledì e il giovedì dalle 09:30 alle 12:00.

