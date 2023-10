Calangianus ottiene 580mila euro per completare l’oratorio di Santa Giusta

Il nuovo oratorio di Calangianus.

L’oratorio della chiesa di Santa Giusta a Calangianus sarà presto finito. Ad annunciarlo il sindaco Fabio Albieri, informando che il Comune ha ricevuto un contributo dalla Regione dopo aver richiesto un finanziamento per terminare i lavori.

Il finanziamento ottenuto dall’amministrazione comunale è di 580mila euro e permetterà di completare i lavori interrotti da circa 20 anni. La Giunta Regionale nella seduta di venerdì scorso ha deliberato le modalità di erogazione del contributo per il completamento dell’edificio, che diventerà un centro dove si faranno attività ricreative, religiose e ludiche.

“Ringraziamo la Regione Sardegna per aver accolto la nostra richiesta. Ora al lavoro per realizzare il progetto che prevede il completamento dell’edificio di via Aldo Moro – dichiara il Sindaco Fabio Albieri -, realizzato nei primi anni 2000, dopo una raccolta fondi dei residenti durata diversi anni. L’obbiettivo è quello di regalare alla nostra parrocchia e alla comunità una struttura fondamentale soprattutto per la crescita delle nuove generazioni”.

