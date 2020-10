I lavori nel parco di via Diaz a Golfo Aranci.

Tutto pronto a Golfo Aranci per i lavori di rinnovo del parco urbano di via Diaz. Il progetto, approvato in Giunta prevede una spesa di poco superiore ai 120mila euro e i lavori dovrebbero iniziare tra poche settimane. Un restyling per mettere in sicurezza e rendere fruibile il parco a tutti i cittadini

“Riteniamo che il paese debba crescere in modo armonico fra il suo centro e le zone semicentrali, le periferie e le frazioni. I lavori che ci consentiranno di avere per Natale un parco completamente nuovo. Realizzeremo un nuovo polmone verde, ricco di percorsi olfattivi, visivi, essenze e prato verde. Fra poco avvieremo i lavori e in pochi mesi ci vedremo in via Diaz per il taglio del nastro”, ha commentato il sindaco Mario Mulas.

