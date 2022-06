La visita a Golfo Aranci.

Nell’ambito dell’ordinaria attività di coordinamento degli Uffici dipendenti, il 31 maggio, il Direttore Marittimo della Sardegna Settentrionale, il Capitano di Vascello Giovanni Canu, si è recato in visita ufficiale presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci.

Accolto dal personale militare di Golfo Aranci, dopo i saluti iniziali, il Direttore Marittimo ha incontrato e ringraziato le donne e gli uomini del dipendente ufficio, manifestando il proprio apprezzamento per l’impegno quotidiano e la dedizione posta nell’assolvimento dei molteplici compiti del Corpo ricordando, nel contempo, il ruolo centrale e strategico dei servizi offerti dalle Capitanerie di porto al cittadino nell’ambito dei diversi aspetti della marittimità. L’occasione è stata altresì utile per un confronto su alcuni aspetti tecnico-operativi della realtà portuale locale.

Il Direttore Marittimo ed il Comandante del porto hanno poi incontrato il Sindaco di Golfo Aranci, Mario Mulas, nell’ottica di un ulteriore rafforzamento della reciproca e sinergica collaborazione istituzionale, evidenziando l’importanza di una proficua interazione tra i militari e le istituzioni civili, per il fine comune del rispetto della legalità e la tutela del bene pubblico.

Al termine della visita, il Comandante D’Espositso, presso il proprio ufficio, secondo tradizione, ha proceduto alla consegna del Crest dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci.

L’ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci, coordinato dalla Direzione Marittima della Sardegna Settentrionale, continua nelle attività di controllo sulla filiera del pescato, per la tutela dei consumatori e delle risorse ittiche. Si ricorda il numero blu gratuito 1530 per le emergenze in mare, oltre ai consueti mezzi di comunicazione.