Il post pubblicato da Cristina Parodi su Cala Sabina.

Meglio di uno spot pubblicitario. Perchè nell’era dei social, si sa, va così. “Buongiorno da una delle spiagge più belle che io conosca. Cala Sabina, vicino a Golfo Aranci, sabbia bianca e fine, circondata da ginepri e macchia mediterranea Fare il bagno alle otto di mattina senza nessuno è una gioia pazzesca”, scrive la giornalista e conduttrice tv Cristina Parodi.

Un post che non è passato inosservato ai suoi follower che hanno commentato estasiati. Ma soprattutto un bell’assist per Golfo Aranci e per le sue spiagge. Mentre l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Mulas progetta una campagna d’affissione a Milano, il messaggio della Parodi è la conferma di quanto i turisti lombardi amino l’isola e le coste della Gallura.

A dire il vero la conduttrice televisiva, sposata con il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, si troverebbe in vacanza a Formentera con la famiglia. Ma mentre della fuga spagnola sui suoi profili ufficiali non compare nessuna foto, quella di Cala Sabina è in bella mostra con tanto di hashtag #italiabellissima

