L’ex centrocampista della Nazionale Marchisio.

L’estate dei volti noti in Costa Smeralda si arricchisce, anche quest’anno, con l’ormai ex centrocampista della Juventus e della Nazionale Claudio Marchisio. Un habituè dell’estate gallurese che non può più fare a meno della sua presenza.

Marchisio è presente in Costa da circa una settimana. Non lesina gli scatti postati sui propri profili social che lo ritraggono a Cala Granu così come al Legami, il sushi restaurant di sua proprietà che ha una sede a Poltu Quatu.

