Parco geominerario e visite guidate a Golfo Aranci

Le visite guidate a Golfo Aranci valorizzano il patrimonio geominerario.

Il territorio di Golfo Aranci ospita una nuova tappa del progetto dedicato alle visite guidate, inserito nel programma “Open your mine“. L’iniziativa, promossa dal Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, punta a far conoscere il patrimonio geologico, minerario e naturalistico della zona. L’appuntamento si sviluppa tra ieri e oggi con un calendario di attività rivolto a cittadini e visitatori. Il Comune sostiene l’evento e garantisce il proprio patrocinio, contribuendo alla promozione di un’offerta legata alla scoperta del territorio.

Le attività previste nelle visite guidate a Golfo Aranci.

Il programma prevede escursioni e percorsi tematici che accompagnano i partecipanti nei luoghi più rappresentativi. Le guide conducono gruppi di visitatori attraverso siti minerari dismessi e aree di interesse paesaggistico, con un approccio orientato alla conoscenza e alla sicurezza.

Le attività includono trekking ambientali e itinerari dedicati alla storia industriale del territorio. Gli organizzatori affiancano alle escursioni via terra anche iniziative legate al mare, con il supporto di imbarcazioni, kayak e sup. Il progetto amplia così l’esperienza, integrando diversi punti di osservazione.

Le visite comprendono inoltre tappe culturali che valorizzano le tradizioni locali. Nel territorio di Golfo Aranci, gli operatori individuano alcuni siti significativi legati alla lavorazione della calce, come i vecchi forni di Cala Moresca. Ogni attività viene gestita da personale qualificato.

Un’iniziativa per turismo e conoscenza.

Il progetto “Open your mine” mira a promuovere un turismo attento e sostenibile. Le istituzioni locali evidenziano l’importanza di un’offerta che unisce ambiente, storia e cultura. L’organizzazione propone percorsi che favoriscono una fruizione consapevole del territorio, mettendo in risalto le sue caratteristiche uniche.

Le giornate dedicate alle visite guidate a Golfo Aranci rappresentano un’occasione per approfondire il legame tra paesaggio e attività umane. I partecipanti possono accedere a informazioni dettagliate sui programmi e sulle modalità di iscrizione attraverso i canali ufficiali del Parco geominerario.

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