Caldo in Sardegna, 3 morti: autopsia per la giovane di Golfo Aranci

Tre morti per il caldo in Sardegna.

L’ondata di caldo che sta interessando la Sardegna ha coinciso con una serie di morti. Nel primo pomeriggio di venerdì una turista tedesca di 38 anni è morta a Golfo Aranci, sulla Spiaggia Bianca. La donna stava passeggiando in compagnia del marito e del figlio e subito dopo si è accasciata al suolo ed è spirata nonostante gli interventi tempestivi dei soccorritori. La Procura di Tempio Pausania ha ordinato l’autopsia per accertare le cause esatte del decesso. Gli inquirenti hanno delegato alla Guardia Costiera tutti gli approfondimenti del caso. Al momento si valuta l’ipotesi di un malore provocato dal caldo intenso, ma soltanto gli esami autoptici potranno fornire risposte definitive.

Questo episodio si inserisce in un contesto di emergenze simili avvenute di recente nell’isola. Sempre venerdì scorso, 26 giugno, un anziano ha perso la vita mentre si trovava in acqua per un bagno a Platamona, nel territorio comunale di Sorso. Il malore lo ha colpito vicino al Primo Pettine, alla presenza della moglie e dei nipotini ancora piccoli che assistevano dalla spiaggia. I soccorritori hanno tentato ogni possibile manovra di rianimazione, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Nella mattinata odierna una donna, di circa 50 anni, è morta per un malore improvviso sulla spiaggia di Santa Giusta. La signora ha perso i sensi davanti ad altri bagnanti, che hanno allertato immediatamente i soccorsi. La centrale operativa Areus di Cagliari ha fatto convergere sul luogo un’ambulanza nel minor tempo possibile. Il personale sanitario ha proseguito le operazioni di rianimazione per circa un’ora, fino a quando il medico ha dovuto dichiararne il decesso.

La Protezione Civile della Sardegna ha emesso un’allerta per il caldo valida dalle ore 12 di oggi, 28 giugno, fino alle 18 di domani, 29 giugno. Secondo le previsioni, le temperature massime risulteranno diffusamente elevate, con valori superiori ai 34 gradi e punte locali fino a 37 gradi. In alcune aree interne, come la Piana di Ozieri, il Medio Campidano, la Marmilla e la Piana di Ottana, si potrebbero raggiungere picchi intorno ai 40-41 gradi. Le minime notturne, spesso al di sopra dei 20-22 gradi, favoriranno notti particolarmente afose, soprattutto nei principali centri urbani.

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