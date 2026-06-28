Incidente a Golfo Aranci: auto si ribalta, cric colpisce altra vettura

L’incidente a Golfo Aranci.

Una fuoriuscita di strada autonoma ha innescato un singolare incidente che ha finito per coinvolgere una seconda auto nella serata di ieri, sabato 27 giugno. Il fatto si è verificato lungo la strada provinciale 82, nel tratto viario che congiunge le località di Golfo Aranci e Olbia, dove un’auto con 2 occupanti a bordo è improvvisamente fuggita al controllo del conducente per motivazioni che sono tuttora oggetto di verifica da parte delle Forze dell’Ordine.

Il mezzo in questione, dopo aver abbandonato la strada, ha terminato la propria corsa nella scarpata laterale alla carreggiata, capovolgendosi ripetutamente a causa dell’impatto violento. Nel corso della sequenza, un cric custodito all’interno del bagagliaio è stato violentemente proiettato all’esterno del veicolo. L’attrezzo meccanico ha così impattato contro una seconda auto che viaggiava nella direzione di marcia opposta e all’interno della quale si trovavano 3 passeggeri.

Nonostante la complessità della dinamica e il potenziale pericolo rappresentato dall’oggetto volante, il bilancio delle persone coinvolte ha fatto registrare un unico ferito, identificato nel guidatore della prima auto, il quale ha necessitato di cure mediche. Per contro, le 3 persone che viaggiavano sul mezzo colpito dal cric e il secondo passeggero della vettura ribaltata sono rimasti completamente illesi, superando l’accaduto senza riportare traumi fisici. Sul luogo dell’evento sono tempestivamente giunti gli agenti della Polizia Stradale, i quali hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi planimetrici e tecnici necessari a ricostruire con esattezza la dinamica del doppio impatto e a gestire la viabilità dell’arteria provinciale durante le operazioni di soccorso e rimozione dei detriti.

Il ferito è stato accompagnato all’ospedale Giovanni Paolo II per accertamenti e le sue condizioni di salute non destano particolare preoccupazione. Se la caverà con diversi giorni di cure.

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