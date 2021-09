Nastri trasportatori e reti metalliche per uso industriale

Al giorno d’oggi ormai è possibile ricevere a casa qualunque tipo di oggetto, ma spesso ci chiediamo come sia possibile? Gli impianti industriali moderni movimentano tantissima merce quotidianamente e questo consente di coprire il mercato globale della richiesta. Affinché, però, ciò accada in tempi abbastanza ristretti, è necessario che le aziende si dotino di macchinari che permetto la movimentazione agile della merce.

I sistemi di nastri trasportatori sono sicuramente stati un’invenzione che ha agevolato enormemente le industrie nel trasporto delle loro merci all’interno degli stabilimenti. È comunque importante acquistare nastri trasportatori robusti e funzionali che siano d’aiuto nella produzione e non un intralcio per i continui guasti. Ricercando online, troverete molte aziende specializzate nella produzione di questi prodotti con una lunga esperienza che vi aiuteranno nella scelta dei dispositivi più adatti alle vostre esigenze.

Nastri trasportatori per la movimentazione agile della merce negli stabilimenti

I nastri trasportatori sono dispositivi adibiti al trasporto di oggetti o materiali all’interno di uno stabilimento industriale. Questa forma di trasporto consuma poca energia elettrica e non richiede un alto costo di sorveglianza, pur garantendo la possibilità di movimentare grandi quantità di materiale, anche pesante. I nastri trasportatori sono perciò indispensabili per rendere il lavoro meno faticoso e più veloce.

Questi dispositivi sono adatti tanto alle industrie alimentari, quanto a quelle chimico-farmaceutiche, dello smaltimento dei rifiuti, alle aziende metallurgiche o a qualsiasi altro campo in cui è necessario spostare merce pesante e in grande quantità. In base all’uso apre il quale il nastro trasportatore è stato acquistato, è possibile scegliere il materiale la tipologia ed il materiale costituente più adatti.

I nastri trasportatori possono, infatti, essere a bordi saldati, a bordi agganciati, con bordi rinforzati o a ponte, a graffette, con spondine, con facchini, con pignoni, a barrette intrecciate, con catena laterale o a maglie strette.

Tutti i modelli sono adatti alla movimentazione della merce, ma ciascuna tipologia è più o meno adatta all’industria di destinazione. Ad esempio, il nastro trasportatore a passo multiplo è ottimo per il settore alimentare, perché è semplice da sterilizzare ed è dotato di una superficie piena; mentre i nastri con i bordi agganciati resistono a elevate sollecitazioni termiche e possono, quindi, essere usate nel settore metallurgico.

Le reti metalliche ed il loro utilizzo negli stabilimenti industriali

Le aziende produttrici di nastri trasportatori in genere vendono anche le reti metalliche, che possono essere parti costituenti dei dispositivi o necessarie per le attività interne alle industrie. Le reti sono per lo più prodotte in acciaio inox, ferro zincato o altri materiali resistenti e possono essere elettrosaldate, tessute, ondulate, a calza, per recinzioni, a doppia o tripla torsione. Ciascun modello ha un uso differente, alcuni sono creati per esigenze decorative, altre strutturali.

L’acciaio inox e il ferro zincato sono i materiali più richiesti ma, per venire incontro alle particolari esigenze meccaniche, fisiche o estetiche dei clienti, è possibile che le aziende produttrici permettano di scegliere anche l’ottone, il bronzo, l’alluminio, l’oro, il rame, il titanio o l’alpaca.

Quindi, se siete alla ricerca di nastri trasportatori per la vostra azienda o di qualunque altro prodotto metallico, non vi resta che contattare delle aziende specializzate e chiedere una loro consulenza, come Larioreti.com. Sarà spesso infatti possibile scegliere il materiale più adatto ed eventualmente anche creare dei prodotti su misura che garantiscano la funzionalità e l’efficacia all’interno dello stabilimento.

È sempre possibile chiedere un preventivo o semplicemente una consulenza gratuita attraverso i siti ufficiali. Sarà comunque consigliabile ricercare case produttrici i cui punti di forza siano la varietà e la qualità dei prodotti offerti e la puntualità nella realizzazione degli stessi. Non accontentatevi della prima offerta, ricercate i prodotti di qualità che vi consentiranno di essere felici dell’investimento fatto, garantendovi un lavoro più agevole e veloce e quindi anche un aumento o un miglioramento della produzione.

(Visited 75 times, 75 visits today)